За неделю топливо подорожало в среднем на 35 копеек

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (18-25 июня) выросла на 24 коп./л и составила 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 коп./л — до 29,68 грн/л, а дизельное топливо прибавило 44 коп./л (до 28,17 грн/л).

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

"Авиас", ANP, "Укрнафта" подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Так, на станциях ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 28,00 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 29,00 и 28,00 грн/л.

На WOG и ОККО дизельное топливо подорожало на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Shell опустил цену бензина А-92 на 30 коп./л, до 29,99 грн/л, при этом поднял цену на ДТ до 29,19 грн/л (+10 коп./л).

В сети UPG А-92 подорожала на 20 коп./л, до 29,10 грн/л, А-95 — на 30 коп./л, до 30,10 грн/л, ДТ — на 20 коп./л, до 26,70 грн/л.

Также откорректировали свои цены, в основном на дизельное топливо, в сторону увеличения AMIC, KLO, "Параллель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "Рур груп", УГД, BVS.