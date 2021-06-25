Зеленский обновил состав телеком-регулятора

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил пятерых новых членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Указ №271/2021 от 25 июня опубликовали на сайте Офиса президента.

Согласно указу, членами НКРСИ назначили:

Игоря Колесника (экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ);

Лилию Мальон (экс-сотрудница НКРСИ);

Андрея Семенченко (экс-глава НКРСИ - с мая до июля 2014 года);

Николая Ткаченко (директор департамента Администрации Госспецсвязи);

Викторию Трощенко (директор информационно-телекоммуникационного направления ГП "Украинский государственный центр радиочастот").

Кроме них, в состав телеком-регулятора входят член комиссии Александр Бисюк (назначен в июне 2016 года) и глава НКРСИ Александр Животовский (переназначен 14 мая 2019 года).

Другим указом Зеленский уволил трех членов НКРСИ - Владимира Гресько, Сергея Дзюбу и Виктора Лагошина - в связи с истечением срока полномочий.

Согласно действующему законодательству, шесть членов НКРС Ии голову Нацкомиссии на шесть лет своим указом назначает президент Украины.

Экономическая правда