НБУ продаст на аукционе 46 тонн лома изношенных и выведенных из обращения монет

Нацбанк продаст на аукционе лом изношенных и выведенных из обращения монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек общим весом около 45,8 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такой объем накоплен за 2020 - 2021 годы в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов.

"Изношенные монеты и монеты, в отношении которых Национальный банк принял решение об изъятии их из обращения (номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек), утилизируются Нацбанком по мере их накопления.

Утилизация монет происходит на Банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом - отчуждается в ходе аукционов (преимущественно металл идет на переплавку)", - говорится в сообщении.

Очередной аукцион состоится 30 июня в электронном формате на площадке zakupki.prom.ua.

Экономическая правда