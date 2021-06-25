НСК "Олимпийский" получил почти 17 миллионов убытка в прошлом году

фото: нск "олимпийский"

НСК "Олимпийский" в 2020 году получил убыток в 16,8 млн грн - вдвое больше, чем до пандемии, всего в подчинении Минмолодьспорта оказалось 8 убыточных предприятий на сумму 27,8 млн грн.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчеты выполнения показателей финансового плана государственных предприятий Министерства молодежи и спорта Украины.

Всего 8 государственных предприятий Министерства молодежи и спорта Украины, среди которых и НСК "Олимпийский", закончили 2020 год с общими убытками в 27,8 млн грн.

Наибольшие убытки принесли НСК "Олимпийский" г. Киев (16,8 млн грн), спортивный комплекс "Атлет" г. Киев (8,7 млн грн) и стадион "Арена Львов" (1,5 млн грн).

Среди причин убытков Министерство называет последствия пандемии COVID-19.

"Причинами убыточности предприятий являются ограничения на проведение спортивных мероприятий и реализации других услуг государственными предприятиями вследствие внедрения карантинных мер", - объясняют в Минмолодежи и спорта.

В 2019 году, то есть до COVID-19, убытки "Олимпийского" составляли 7,2 млн грн. В то же время спортивный комплекс "Атлет" имел прибыль 2,5 млн грн, а "Арена Львов" заработала чистыми 58 тыс грн.