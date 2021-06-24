Регулятор хочет ограничить минимальную цену электроэнергии на внутрисуточном рынке

Нацкомиссия по энергетике и комуслугам на время профицита электроэнергии рассматривает установление норматива для цены ресурса на внутрисуточном рынке не менее 101% от цены рынка на сутки вперед.

Об этом сообщает Энергореформа со ссылкой на повестку дня НКРЭКУ 25 июня.

Так, проектом изменений в постановление №766 предлагается к 1 октября 2021 обязать всех участников рынка указывать цену на внутрисуточном рынке (ВСР) не менее 101% от цены на рынке на сутки вперед (РСВ).

В обосновании к проекту решения комиссия ссылается на предложения Министерства энергетики и ГП "Оператор рынка" по урегулированию проблемных вопросов ценообразования на ВГС путем временного введения минимальной цены.

В частности, отмечается, что на совещаниях в Минэнерго обсуждался вопрос финансового сбалансирования участников рынка с целью накопления производителями электроэнергии для проведения ремонтной кампании.

Также, это будет способствовать обеспечению запасов угля для прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 года. Кроме того, стабилизация рынка является важной составляющей процесса интеграции украинского и европейских энергосистем, объясняет регулятор.