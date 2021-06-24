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Украина и Китай планируют взаимный безвиз – посол

Четверг, 24 июня 2021, 12:57
 

Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между странами.

Источник: посол Китая в Украине Фань Сяньжун на пресс-конференции в четверг в Киеве, чьи слова передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной".

Детали: По его словам, подписание такого документа создаст максимальные удобства для поездок граждан двух стран и будет способствовать взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству между государствами.

Напомним: Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе заявили, что Китай – опасен.

Украинская правда

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