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Рост экспорта украинских товаров в ЕС с 2014 года составил 60%

Четверг, 24 июня 2021, 11:34
 
unsplash

Начиная с 2014 года экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила и.о. заместителя генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нелина во время презентации итогов выполнения Соглашения об ассоциации.

"Рост экспорта с начала временного применения Соглашения об ассоциации в 2014 году составил 60%", - сказала она.

В отчете о выполнении Соглашения об ассоциации отмечается, что удельный вес торговли товарами с ЕС от общего объема внешней торговли Украины составляет 40,7%.

Отмечается, что ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.

В структуре экспорта преобладают зерновые, масличные культуры и масла, растет экспорт ряда других аграрных и пищевых продуктов.

"Очень активно происходит гармонизация стандартов как в технической сфере, так и в аграрной", - сказала Нелина.

В частности, 4161 стандарт был приведен в соответствие с европейскими нормами.

Европейская правда

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торговля ЕС

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