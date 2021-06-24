Великобритания выведет из обращения все бумажные банкноты через год

В Великобритании поступила в обращение полимерная банкнота номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика и криптографа Алана Тьюринга.

Новую купюру можно будет получить в отделениях банков и в банкоматах в ближайшие дни и недели, после чего старые бумажные купюры будут изымать из обращения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года. После этого они перестанут быть законным платежным средством.

Таким образом, будет завершен переход от бумажных купюр к полимерным, который начался в 2016 году и обусловлен в первую очередь вопросами безопасности. Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов.

Полимерные деньги сложнее подделать, разорвать или повредить другим способом. Кроме того, они хорошо отталкивают грязь и воду. В результате купюры, напечатанные на полимерном материале, смогут прослужить в 2,5 раза дольше нынешних.