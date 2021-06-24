Ахметов "влил" в свои телеканалы более 8 миллиардов за 2020 год

"Медиа Группа Украина", которая владеет в том числе и телеканалом "Украина", получила 8,37 миллиарда гривень финансовой помощи от "Систем Кэпитал Менеджмент" олигарха Рината Ахметова.

Об этом говорится в финансовом отчете группы за 2020 год, сообщает Forbes.

СКМ приняла решение профинансировать медиагруппу на около 307 млн долларов, подписав с МГУ соглашение о получении финансовой помощи в апреле 2021 года.

Речь идет о "системных инвестициях СКМ" в развитие телеканалов "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV", "Футбол 1/2/3", новостного канала "Украина 24" и цифровой платформы Oll.TV, сообщила пресс-служба МГУ.

Она объясняет, что на решение повлияли ускорение инфляции, последствия пандемии и длительная стагнация рекламного рынка. В то же время, в 2020 году объем рекламы на украинских телеканалах вырос, по данным Всеукраинской рекламной коалиции, на 5,6%, или 650 млн грн.

"Доходы от рекламы не покрывают затраты на производство контента, – говорится в письменном ответе прессслужбы МГУ. – Но медиарынок остается перспективным и инвестиционно привлекательным во всем мире".

МГУ, по данным пресс-службы, планирует выйти на безубыточность в течение пяти лет, смещая доходы в пользу неэфирных: дистрибуция, реклама и спонсорские взаимодействия на цифровых площадках.

В 2020 году МГУ зафиксировала убыток 2,8 млрд грн. По данным "Спарк-Интерфакс", убыток ТРК "Украина" составил 1,2 млрд грн. Главные конкуренты, ICTV и СТБ, закончили прошлый год с прибылью 45 млн грн и 117 млн грн соответственно.

По информации издания, это самая большая инвестиция в украинское медиа за семь лет. Она была осуществлена до того, как президент Владимир Зеленский объявил о планах ограничить влияние олигархов.