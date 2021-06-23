"Укрэнерго" выиграло в Верховном суде дело по иску "Киевтеплоэнерго"

НЭК "Укрэнерго" выиграло в Верховном суде дело по иску коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" относительно неправомерного начисления платы за услуги по передаче электроэнергии магистральными сетями.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Верховный Суд подтвердил решение судов первой и второй инстанций, которые установили, что НЭК "Укрэнерго" полностью правомерно начисляет плату за услуги по передаче электроэнергии КП "Киевтеплоэнерго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд установили, что претензии КП "Киевтеплоэнерго" относительно факта и размера таких начислений являются необоснованными, ведь НЭК "Укрэнерго" действует в рамках действующего законодательства.

Речь идет о законе Украины "О рынке электрической энергии" и Кодексе системы передачи (КСП). В соответствии с этими законодательными актами между НЭК "Укрэнерго" и участником рынка заключается договор о предоставлении услуг по передаче электрической энергии. Условия договора утверждены НКРЭКУ.

Напоминаем:

"Киевтеплоэнерго" обратилось в Верховный суд и другие суды относительно ситуации с начислением ему со стороны НЭК "Укрэнерго" платы за услуги по передаче электроэнергии магистральными сетями, которые якобы не предоставляются.

В частности, с начала внедрения в Украине в 2019 году рынка электроэнергии "Укрэнерго" уже начислила "Киевтеплоэнерго" десятки миллионов гривень ежемесячно за соответствующие услуги.

Экономическая правда