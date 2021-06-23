Время доставки грузов из Китая в Украину существенно сократилось

Из провинции Китайской Народной Республики Гуандун в Украину на терминал DP World TIS Pivdennyi прибыл первый контейнерный поезд.

Об этом говорится в пресс-релизе логистической компании UNI LAMAN Group.

Отмечается, что отныне предприниматели смогут получать товары из крупнейшего бизнесового центра Китая Гуанчжоу в два раза быстрее, чем раньше.

Поезд выехал 29 мая и прибыл в разгрузочный морской контейнерный терминал под Одессой 19 июня, путь занял 22 дня.

Поезд следовал через Китай, Монголию, Россию, Украину. Всего было пройдено 8,4 тыс километров.

Поезду предоставлен статус постоянного – это означает, что он будет курсировать по постоянному расписанию, которое внесено в расписание государственной железной дороги Китая, без задержек и ошибок.

Поезд перевез пятьдесят контейнеров генеральных грузов украинского оператора. Среди прибывшего груза: мебель, электротехника и другие товары.

По словам компании, в дальнейшем время в пути будет сокращено до 20 дней.

Экономическая правда