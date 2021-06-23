Все разделы
Укр / Рус

Время доставки грузов из Китая в Украину существенно сократилось

Среда, 23 июня 2021, 18:25
 

Из провинции Китайской Народной Республики Гуандун в Украину на терминал DP World TIS Pivdennyi прибыл первый контейнерный поезд.

Об этом говорится в пресс-релизе логистической компании UNI LAMAN Group.

Отмечается, что отныне предприниматели смогут получать товары из крупнейшего бизнесового центра Китая Гуанчжоу в два раза быстрее, чем раньше.

Поезд выехал 29 мая и прибыл в разгрузочный морской контейнерный терминал под Одессой 19 июня, путь занял 22 дня.

Поезд следовал через Китай, Монголию, Россию, Украину. Всего было пройдено 8,4 тыс километров.

Поезду предоставлен статус постоянного – это означает, что он будет курсировать по постоянному расписанию, которое внесено в расписание государственной железной дороги Китая, без задержек и ошибок.

Поезд перевез пятьдесят контейнеров генеральных грузов украинского оператора. Среди прибывшего груза: мебель, электротехника и другие товары.

По словам компании, в дальнейшем время в пути будет сокращено до 20 дней.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Китай товары порты

powered by lun.ua
Материалы по теме
Как не похоронить репутацию Украины на глобальном зерновом рынке 23 июня 2021, 13:12
Какие страны были более эффективными в условиях пандемии. 10 уроков для мира от Фарида Закарии 21 июня 2021, 08:00
Китай и РФ представили проект лунной базы 17 июня 2021, 09:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!