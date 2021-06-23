Блинкен: США работают, чтобы позиции Украины не были ослаблены из-за "Северного потока-2"

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"Северный поток-2" - это российский геополитический проект, который подрывает безопасность Украины, и США хотят гарантировать, что Россия не будет использовать энергетику в качестве инструмента давления против Европы и Украины.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в Берлине на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом, сообщает "Европейская правда".

"Мы продолжаем считать трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и потенциально подрывает безопасность Украины и других стран в регионе", - сказал Блинкен.

Он добавил, что администрация Байдена унаследовала практически завершенный трубопровод, и "такова реальность".

Выступая на совместной пресс-конференции в Берлине после встречи с Маасом, Блинкен сказал, что Вашингтон полон решимости посмотреть, сможет ли он внести что-то положительное в сложную ситуацию и укрепить энергетическую безопасность Европы.

"Мы решительны увидеть, можем ли мы сделать что-то положительное в этой сложной ситуации, которую мы унаследовали, сделать, чтобы убедиться, что конечным результатом станет то, что европейская энергетика и безопасность не будут подорваны, а позиции Украины не будут ослаблены", - сказал Блинкен, добавив, что США обсуждают эти вопросы с немецкими коллегами.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Германией.

Украина выступает против "Северного потока-2" и считает, что условием его запуска должны быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Европейская правда