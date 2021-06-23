Товарооборот Украины с Грузией увеличился на 25% в этом году

Владимир Зеленский фото: офис президента

Товарооборот между Украиной и Грузии с начала года вырос почти на 25%, правительства планируют поддерживать тенденцию.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президенткой Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве.

"Грузия для нас - это важный торговый партнер в регионе Южного Кавказа. Уверен, что несмотря на пандемию коронавируса уже в этом году мы значительно активизируем торгово-экономическое сотрудничество, закрепив положительные тенденции начала этого года, когда наш товарооборот увеличился почти на 25% ", - заявил Зеленский.

Он добавил, что это будет одной из главных задач Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Мы хотим восстановить ее деятельность и провести очередное, десятое заседание в сентябре этого года", - резюмировал президент.

Экономическая правда