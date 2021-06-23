Минцифра с партнерами готовит запуск системы мониторинга качества мобильной связи

Минцифра

Минцифра совместно с Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) и Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) реализует правительственную программу по мониторингу качества мобильной связи - это будет способствовать развитию сетей, улучшению качества услуг и повышению конкуренции между операторами.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Интернет - важная потребность для человека, ведь это средство коммуникации, доступ к информации и равные возможности для каждого. Чтобы интернет по всей стране работал быстро и эффективно, надо проводить проверки качества услуг и оборудования.

Благодаря внедрению системы мониторинга можно будет определить проблемные участки и покрывать их качественной связью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты мониторинга можно будет увидеть на дашбордах.

"Одна из основных целей Минцифры - обеспечить покрытие 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов скоростным интернетом до 2024 года. Система мониторинга будет работать не только в пределах городов и сел, но и на дорогах международного и национального значения. Так мы сможем видеть проблемные места, где до сих пор отсутствует покрытие.

На прошлой неделе УГЦР заключил договор на закупку системы мониторинга качества мобильной связи от немецкой компании Rohde & Schwarz. Первая часть оборудования поступит в Украину в начале июля, а окончательно система - несколькими партиями в августе и сентябре", - добавили в министерстве.

Экономическая правда