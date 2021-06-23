Morgan Stanley запретит невакцинированным сотрудникам и клиентам заходить в нью-йоркские офисы

Morgan Stanley

Американский финансовый холдинг Morgan Stanley запретит персоналу и клиентам, которые полностью не вакцинированы от коронавируса, посещать офисы компании в Нью-Йорке.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, вакцинированные сотрудники должны работать удаленно.

Этот запрет начнет действовать в следующем месяце - он ​​позволит отменить ряд других ограничений, введенных из-за пандемии.

"Во внутренней записке говорится: "Начиная с 12 июля все сотрудники, клиенты и посетители должны будут подтвердить полную вакцинацию для доступа к зданиям Morgan Stanley в Нью-Йорке и Вестчестере", - говорится в сообщении.

По данным ВВС, этот шаг позволит компании снять ограничения в офисах на ношение масок и социальное дистанцирование.

При этом, Morgan Stanley уже создал так называемые рабочие места "только для вакцинированных" в некоторых департаментах.

Ранее в этом месяце исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман сказал: "Если вы можете зайти в ресторан в Нью-Йорке, вы можете зайти в офис".

Он добавил, что будет "очень разочарован", если американские сотрудники компании не вернутся в офисы до сентября.

Экономическая правда