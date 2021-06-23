Morgan Stanley запретит невакцинированным сотрудникам и клиентам заходить в нью-йоркские офисы
Американский финансовый холдинг Morgan Stanley запретит персоналу и клиентам, которые полностью не вакцинированы от коронавируса, посещать офисы компании в Нью-Йорке.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, вакцинированные сотрудники должны работать удаленно.
Этот запрет начнет действовать в следующем месяце - он позволит отменить ряд других ограничений, введенных из-за пандемии.
"Во внутренней записке говорится: "Начиная с 12 июля все сотрудники, клиенты и посетители должны будут подтвердить полную вакцинацию для доступа к зданиям Morgan Stanley в Нью-Йорке и Вестчестере", - говорится в сообщении.
По данным ВВС, этот шаг позволит компании снять ограничения в офисах на ношение масок и социальное дистанцирование.
При этом, Morgan Stanley уже создал так называемые рабочие места "только для вакцинированных" в некоторых департаментах.
Ранее в этом месяце исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман сказал: "Если вы можете зайти в ресторан в Нью-Йорке, вы можете зайти в офис".
Он добавил, что будет "очень разочарован", если американские сотрудники компании не вернутся в офисы до сентября.
Экономическая правда
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