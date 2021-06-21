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В Украине завершили весеннюю посевную кампанию

Понедельник, 21 июня 2021, 17:35
 

В Украине по состоянию на 17 июня аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 7,5 миллиона гектаров, или 100% запланированных площадей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Весенняя посевная кампания подошла к своему завершению. По состоянию на 17 июня агропроизводители посеяли 7,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100% от прогноза", - говорится в сообщении.

В частности, кукурузой засеяно 5,3 млн га; ярым ячменем - 1,35 млн га; яровой пшеницей - 176,02 тыс. га; горохом - 241,9 тыс. га; овсом - 193,8 тыс. га. Также сообщается, что подсолнечником засеяно 6,5 млн га; сахарной свеклой - 227,1 тыс. га. Севба гречки, проса и сои продолжается.

Напоминаем:

По прогнозам, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году достигнет 70,7 млн тонн и на 8,8% превысит прошлогодний показатель. 

В 2020 году в Украине собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с 15,3 га.

Всего было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га.

Экономическая правда

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