В Украине завершили весеннюю посевную кампанию
В Украине по состоянию на 17 июня аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 7,5 миллиона гектаров, или 100% запланированных площадей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
"Весенняя посевная кампания подошла к своему завершению. По состоянию на 17 июня агропроизводители посеяли 7,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100% от прогноза", - говорится в сообщении.
В частности, кукурузой засеяно 5,3 млн га; ярым ячменем - 1,35 млн га; яровой пшеницей - 176,02 тыс. га; горохом - 241,9 тыс. га; овсом - 193,8 тыс. га. Также сообщается, что подсолнечником засеяно 6,5 млн га; сахарной свеклой - 227,1 тыс. га. Севба гречки, проса и сои продолжается.
Напоминаем:
По прогнозам, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году достигнет 70,7 млн тонн и на 8,8% превысит прошлогодний показатель.
В 2020 году в Украине собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с 15,3 га.
Всего было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га.
Экономическая правда
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