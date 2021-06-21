Фонд гарантирования выставил на аукцион два самолета Boeing

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на аукцион требования по кредиту авиакомпании, в залоге по которому находятся два самолета Boeing 737-500.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Стартовая цена лота – 830,6 млн грн. Аукцион запланирован на 2 июля.

Актив находится в залоге Национального банка и принадлежит ликвидируемому Златобанку.

Торги пройдут по английской модели аукциона. В них могут принять участие юрлица и физлица, кроме заемщика и поручителя по кредиту. Деньги, полученные от продажи актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами Златобанка.

Согласно паспорту актива и данным специализированных сайтов, речь идет о двух самолетах, которые входили в состав флота авиакомпании МАУ, но с 2017-2018 годов находятся на хранении в аэропорту Борисполь.

Кроме двух пассажирских самолетов Boeing 737-500 1993 года выпуска обеспечением исполнения обязательств по кредиту также выступают имущественные права на денежные средства по договору выполнения чартерных авиаперевозок, говорится в сообщении фонда.

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Экономическая правда