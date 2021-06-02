На украинский авиарынок зайдет новый лоукостер с рейсами в Германию

Немецкий лоукостер Eurowings, что входит в Lufthansa Group, открыл продажу на первый рейс в Украину - будет летать из и в Дюссельдорф.

Об этом сообщает avianews.

Рейсы будут выполняться с 1 сентября через аэропорт Борисполь. Летать будут три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Базовый билет стоит от 49,99 долларов с возможностью перевозки одной единицы ручной клади.

С Дюссельдорфа самолет будет отправляться в 11:30 с прибытием в Киев в 15:10. Обратный рейс из Киева планируется в 15:55 с прибытием в Дюссельдорф в 17:40.

Отмечается, что в 2017 году директор аэропорта Борисполь заявлял о выходе Eurowings в 2018 году на украинский рынок с двумя рейсами из Берлина и Дюссельдорфа в Киев. Однако впоследствии этого не произошло.

Отмечается, что Eurowings уже запросила права на маршрут в Национальном агентстве гражданской авиации Германии.