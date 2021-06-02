В США придумали, как спасти экологию: будут надевать маски на коров

Американская продовольственная компания Cargill начнет продавать метанопоглощающие устройства для коров в виде масок, которые помогут сократить выбросы парниковых газов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Устройство разработал британский стартап Zelp. По словам разработчиков, таким образом выбросы метана можно уменьшить вдвое.

Цена на изделие еще не определена. В Zelp говорят, что годовая плата может составлять около 80 долларов за одну корову.

Устройства будут размещаться над ртом коров и действовать по принципу каталитического нейтрализатора в автомобилях. В устройстве установлен фильтр, поглощающий метан. Когда фильтр насыщается, в результате химической реакции метан превращается в CO2, который затем выделяется в атмосферу.

Отмечается, что около 95% метана коровы выделяют в виде отрыжки и через нос. Метан считается более вредным для экологии, чем углекислый газ, приблизительно в 20-25 раз.