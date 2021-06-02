Комитет Рады дал "зеленый свет" законопроекту, который уберет старые маршрутки
Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры одобрил ко второму чтению законопроект по реформе общественного транспорта.
Об этом написал автор законопроекта, депутат "Слуги народа" Александр Горенюк на своей странице в Facebook.
"... на комитете проголосовали за мой законопроект №4376-1 по реформе общественного транспорта в контексте децентрализации. Теперь он готов ко второму чтению в зале Парламента", – заявил нардеп.
По его словам, районные госадминистрации "навсегда" лишатся права участия в организации пассажирских перевозок.
Подробнее читайте по ссылке: Прощайте, старые маршрутки: что предусматривает реформа общественного транспорта
Экономическая правда
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