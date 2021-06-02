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Комитет Рады дал "зеленый свет" законопроекту, который уберет старые маршрутки

Среда, 2 июня 2021, 19:32
 

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры одобрил ко второму чтению законопроект по реформе общественного транспорта.

Об этом написал автор законопроекта, депутат "Слуги народа" Александр Горенюк на своей странице в Facebook.

"... на комитете проголосовали за мой законопроект №4376-1 по реформе общественного транспорта в контексте децентрализации. Теперь он готов ко второму чтению в зале Парламента", – заявил нардеп. 

По его словам, районные госадминистрации "навсегда" лишатся права участия в организации пассажирских перевозок.

Подробнее читайте по ссылке: Прощайте, старые маршрутки: что предусматривает реформа общественного транспорта

Экономическая правда

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транспорт Верховная рада

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