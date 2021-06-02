Суд закрыл производство против Приватбанка - применил "антиколомойский" закон

Хозяйственный суд закрыл производство по иску экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и применил нормы "антиколомойского" закона.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Дубилет судился с ПриватБанком, Минфином и Фондом гарантирования о признании недействительными договора о покупке акций от 20.12.2016 и договора купли-продажи акций банка от 31.12.2016, на основании которого Украина национализировала банк в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба банка, по результатам судебного заседания судом объявлена вступительная и резолютивная часть определения о прекращении производства по делу.

Основанием стал п. 7 заключительных и переходных положений так называемого "антиколомойского" закона №590 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности".

В ПриватБанке отметили, что с учетом позиции Верховного Суда, это - первое судебное решение Хозяйственного суда среди более 50 судебных дел, инициированных экс-акционерами банка о признании его национализации, принятое с применением "банковского" закона.

Напоминаем:

21 мая 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил своей подписью так называемый "антиколомойский" законопроект о банках.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, ссылаясь на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации Приватбанка и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения вреда.

Экономическая правда