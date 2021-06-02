Украина расширит безвиз с Перу
Украина расширит безвизовый режим с Перу на все типы путешествий.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".
Кулеба напомнил, что туристический безвиз с Перу для украинцев уже действует. Теперь безвизовый режим расширят на все типы путешествий: бизнес, обучение, культурный обмен, поездки журналистов.
Кроме того, Украина разрешит безвизовый въезд для граждан Перу.
"Увеличиваем свободу путешествий для украинцев и открываем Украину миру", - написал Кулеба в среду в своем Twitter.
В среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соответствующее соглашение с Перу.
Напомним, с 1 марта начал действовать безвизовый режим Украины с карибским островным государством Гренада, а также с заморскими территориями Нидерландов.
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