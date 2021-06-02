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Украина расширит безвиз с Перу

Среда, 2 июня 2021, 16:25

Украина расширит безвизовый режим с Перу на все типы путешествий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Кулеба напомнил, что туристический безвиз с Перу для украинцев уже действует. Теперь безвизовый режим расширят на все типы путешествий: бизнес, обучение, культурный обмен, поездки журналистов.

Кроме того, Украина разрешит безвизовый въезд для граждан Перу.

"Увеличиваем свободу путешествий для украинцев и открываем Украину миру", - написал Кулеба в среду в своем Twitter.

В среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соответствующее соглашение с Перу.

Напомним, с 1 марта начал действовать безвизовый режим Украины с карибским островным государством Гренада, а также с заморскими территориями Нидерландов.

Европейская правда

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