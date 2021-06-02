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Беларусь получила от РФ полмиллиарда долларов второго транша госкредита

Среда, 2 июня 2021, 16:30
 
Фото: ТАСС

Минфин Беларуси получил 500 млн долларов в эквиваленте второго транша госкредита РФ на 1 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Минфина Беларуси.

Отмечается, что в соответствии с соглашением между правительствами двух стран, заключенного 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет белорусского Минфина поступили средства второго транша в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долл.

Первый транш, также в сумме 500 млн долл, поступил в Беларусь конце декабря 2020 года.

Напомним:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко отметил, что руководители двух стран обсуждали транш в 500 млн долларов, ситуацию с самолетом Ryanair и другие вопросы.

Экономическая правда

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