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Укрэксимбанк впервые продаст непрофильные активы на миллиард гривен

Среда, 2 июня 2021, 15:43
 

Государственный Укрэксимбанк впервые выставил на аукцион имущество, которое банк за 10 лет получил в качестве погашения проблемных кредитов - сумма первых 16 лотов превысила миллиард гривен.

Об этом директор департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Олег Лазовский рассказал во время пресс-конференции, пресс-служба СЭТАМ.

Так, Лазовский пояснил, что выставленное на продажу имущество является преимущественно недвижимостью, которую банк получил в качестве погашения долгов по проблемным кредитам за 10 лет. В течение этого времени имущество учитывалось на балансе банка, однако не использовалось в хозяйственной деятельности.

Отмечается, что в пул объектов входят офисные центры на Подоле, дома на Печерске, земельный участок под Киевом, а также ряд складских и коммерческих помещений в регионах. "Эта коммерческая недвижимость юридически чистая, находится в собственности банка и будет продана без обременений", - добавил Лазовский.

Электронные аукционы проводить ГП "СЭТАМ". Предприятие занимается реализацией арестованного и конфискованного имущества, активов банков и конфискованных активы, полученных от коррупционных и других преступлений.

Напоминаем:

По итогам января 2021 года государственный "Укрэксимбанк" отчитался о прибыли в 102 млн грн - таким образом, банк отчитался о прибыльной деятельность впервые с декабря 2019 года.

Экономическая правда

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Укрэксимбанк аукцион

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