Рада приняла в первом чтении налоговый законопроект "Дія City"

Верховная Рада на заседании 2 июня приняла в первом чтении законопроект №5376, который регулирует налоговые условия специального правового режима Дія City.

За это решение проголосовал 281 нардеп, передает пресс-служба Дія City.

"Проект закона №5376 направлен на предоставление налоговых стимулов IТ-индустрии. Главной его целью является формирование в Украине передовой цифровой экономики в ближайшие годы и рост доли высокотехнологичных продуктов и услуг в общем ВВП страны до 10%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект вводит специальный режим налогообложения компаний-резидентов Дія City и доходов их сотрудников, в том числе гиг-специалистов.

Документ, в частности, предоставляет компаниям-резидентам Дія Сity возможность выбирать между уплатой налога на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (ПНВК) по ставке 9%.

Документ также освобождает от налогообложения доход физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще чем раз в 2 года.

Кроме этого, нулевая ставка налога будет действовать на доход от реализации физическим лицом доли в компании-резиденте Дія City, при условии, если она владела ею более 1 года.

"Проект закона также вводит налоговую скидку для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, которая является резидентом Дія City. Размер скидки будет зависеть от суммы сделки.

Введение указанных норм позволит IТ-компаниям активнее привлекать инвестиции для масштабирования и развития. В них также появится дополнительный стимул реинвестировать в развитие бизнеса", - добавили в пресс-службе.

Проект закона также устанавливает специальные ставки налогов для работников IТ-компаний. Предлагают ввести налог с доходов физических лиц (НДФЛ) в размере 5% (облагается зарплата сотрудников по трудовым договорам, вознаграждение гиг-работников по гиг-контрактам, авторское вознаграждение за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения), ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты и 1,5% военный сбор.

Дія City - специальный правовой режим для IT-индустрии, который вводит комплекс стимулов для ее развития. Основной законопроект о Дія City №4303 приняли в первом чтении 15 апреля.

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Экономическая правда