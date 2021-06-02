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Во что не стоит инвестировать: Регулятор добавил еще 7 сомнительных проектов

Среда, 2 июня 2021, 13:06
 

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 7 сомнительными финансовыми проектам.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Так, в перечень добавили Adal GROUP, Forex4you, Fortrade, FINANSA, "Торговый дом Карат", MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC и Sincere Systems.

Отмечается, что их добавили в перечень из-за обращения от правоохранительных органов и юридических лиц.

Данные проекты якобы работают на рынке Форекс, или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, или действуют по уже знакомому украинцам механизму - предоставление сверхбольшого процента кэшбек по выданным подарочных сертификатов.

Всего в списке находятся 64 проекта, среди которых и печально известный B2B Jewelry. Полный перечень можно посмотреть на сайте комиссии.

К скам-проектам Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.

Экономическая правда

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НКЦБФР финансы

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