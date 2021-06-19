Исследование: треть бюджета Киева распределилась через коммунальные предприятия

18,5 млрд грн или треть бюджета Киева в 2020 году Киевсовет решил распределить через коммунальные предприятия.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии и экспертов Центра Эйдос.

В материале говорится, что таким распределением увеличиваются риски хищения средств на строительстве в столице, организации непрозрачных и дискриминационных закупок, завышение стоимости работ, заключение фиктивных договоров с целью вывода средств из предприятия и их дальнейшего присвоения.

В Киеве действует 43 КП, оказывающих услуги в сферах, где имеются частные компании, то есть имеется возможность обеспечить спрос в соответствующей сфере. В частности, районные автотранспортные предприятия, отдельные КП сферы СМИ, культуры и спорта; большинство инвестиционных и строительных компаний; сервисные компании районного подчинения; рынки: КП школьного питания; КП "Фармация"; а также КП структуры Киевавтодора, которые не являются балансодержателями дорог.

Еще 18 КП выполняют определенные административные функции исполнительного органа власти: в том числе 3 имиджевых (например, Киевское инвестиционное агентство), отдельные КП осуществляющих функцию заказчика, 5 сервисных КП (ЦОДР, Киевреклама, Киевэкспертиза т.д.), а также 4 КП, организующих ярмарки.

Также в исследовании говорится, что КП Киева - низкорентабельные и не могут обеспечить себя собственными доходами, требуя регулярных дотаций из городского бюджета и/или выполняя заказ городских властей. Поскольку только в 12 из 128 проанализированных КП рентабельность активов превышает 3%.

В финансовой отчетности большинства из КП велики суммы операционного убытка, который затем перекрывается другими доходами - так КП выходит на небольшую прибыль. "Причиной больших операционных убытков часто является сумма амортизации, начисленная на безвозмездно полученное от КГГА имущество и добавлена к операционным расходам. Эта сумма амортизации в соответствии с правилами учета отражается и в других доходах и таким образом на прибыль не влияет", - говорится в исследовании.

В ЦЭС резюмируют, что для того, чтобы снизить риски злоупотреблений, нужно приватизировать более 50 коммунальных предприятий, действующих на конкурентных рынках и усилить контроль за 15 крупнейшими получателями бюджетных средств, а также усилив возможности Киеваудита и назначить независимые набсоветы на крупнейших КП.