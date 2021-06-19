Железная руда стала самым волатильным сырьевым товаром

Железная руда, заметно подорожавшая в первые дни ралли на сырьевых рынках, сейчас демонстрирует наибольшую волатильность цен среди сырьевых товаров.

Об этом пишет Bloomberg.

"Всего примерно за месяц цены на железную руду, широко используемую в сталелитейной промышленности Китая, подскочили до рекордной отметки, ушли на "медвежью" территорию, а затем вернулись к "бычьему" рынку. С учетом резких колебаний цен за последние 30 дней руда стала самым волатильным из примерно двух десятков наиболее торгуемых сырьевых товаров в мире", - пишет издание.

В Bloomberg отмечают, что неустойчивость цен на железную руду во многом обусловлена неопределенностью относительно того, как политика китайского правительства повлияет на спрос со стороны сталелитейных заводов страны.

Цены на железную руду выросли более чем в два раза за последний год на фоне оживления экономики Китая после пандемии коронавируса благодаря мерам налогово-бюджетного стимулирования и смягчению денежно-кредитной политики. Теперь необходимо сдержать инфляционное давление, которое возникло, что означает ужесточение условий кредитования и сокращение расходов на строительство.

Рынок железной руды, который обычно следует за динамикой цен на сталь, реагирует на то, как может показать себя эта противоречивая политика, пишет Bloomberg. Фьючерсы на желруду в Сингапуре 12 мая подорожали до рекордных 233,75 долл за тонну. Две недели спустя их стоимость упала до 170,5 долл за тонну, однако это по-прежнему более чем вдвое превышает средний показатель с начала торгов этим товаром в 2013 году.