СНБО ввела санкции против причастных к разработке вируса Petya

Совет нацбезопасности и обороны ввела санкции против лиц, причастных к разработке компонентов вируса Petya.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совета.

"Третий вопрос, который обсуждался - это вопрос применения специальных персональных экономических санкций. Во-первых, 21 июня 2018 года решением СНБО были приняты персональные санкции в отношении некоторых физических и юридических лиц, введенных соответствующим указом.

Указ предусматривал введение санкций на три года. В отношении этих лиц продлены санкции... ", - сказал Данилов.

Также, по его словам, МВД внесло на рассмотрение СНБО в отношении 12 лиц, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок.

"После первого решения СНБО было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые считают, что попали в санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение СНБО относительно трех человек найти дополнительную проверку наличия их в санкционных списках с привлечением СБУ, контрразведки и соответствующих органов.

В отношении трех лиц будут уточнения, на которых ранее наложили санкции", - сказал секретарь СНБО.

Кроме этого, решением Совбеза применили санкции в отношении 4 юрлиц и 6 физлиц, "аффилированных со спецслужбами РФ", добавил Данилов.

"Они имеют непосредственное отношение к разработке компонентов вируса Petya, они осуществляли его модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны.

Также было установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционный список США и обвиняются правоохранительными органами США за совершение кибератак", - подчеркнул он.

При этом он не назвал фамилий и компаний, против которых ввели санкций.

Напомним:

27 июня 2017 года ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

От кибератаки пострадали более 100 компаний по всей Украине. Первым был "Ощадбанк", за ним "Укрпочта", "Новая почта", "Укрэнерго", "Укртелеком", Министерство инфраструктуры Украины, Минэнергоугля, 24 канал, Интер, Первый национальный и многие другие.

Рассылка писем с вирусом происходила на корпоративные электронные ящики, однако были случаи заражения и домашних компьютеров.

Ответственность за атаку на Россию положили все пять стран-членов союза FVEY: Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, а также правительства Дании и Украины. Администрация Президента США назвала эту атаку самой большой хакерской атакой в ​​истории.

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Экономическая правда