НБУ рассказал о работе банков в праздничные дни

Согласно распоряжению Кабмина праздничными и официальными выходными днями будут 21 и 28 июня, но банки могут решить самостоятельно, или работать им в эти дни.

Об этом Нацбанк сообщил в Facebook.

Так, независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

"Воспользоваться этой возможностью или нет - каждый банк определяет самостоятельно, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на эти выходные", - добавили в регуляторе.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 19-21 июня, будут отражать их календарной датой 22 июня 2021 года. Если платежи осуществят 26-28 июня - их отражат как 29 июня 2021 года.

20 июня православные христиане будут праздновать Троицу, постановлением правительства этот день считается праздничным. В 2021 году он приходится на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 21 мая.

В понедельник, 28 июня в Украине будут отмечать День Конституции.

Экономическая правда