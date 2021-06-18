Госспецсвязи за неделю заблокировало 50 тысяч кибератак на государственные информресурсы

В течение недели с 9 по 15 июня на информационные ресурсы государственных органов было совершено более 50 тысяч кибератак, которые были успешно заблокированы.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

В частности, система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала:

50 571 атаку различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (98%);

19 DDoS-атак. Преимущественно на веб-ресурсы президента Украины.

Кроме этого, система обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты на объектах мониторинга зафиксировала 1 177 118 "подозрительных событий", большинство из которых являются попытками получения прав пользователя - 49%, прав администратора - 22%, а также по 8% - касаются нарушения корпоративной политики безопасности, подозрительного кода и нестандартных протоколов.

"В случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий по информационно-телекоммуникационных системах просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда