Зеленский инвестировал в ОВГЗ почти 2,8 миллиона

Президент Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на сумму 2,774 млн грн.

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, опубликованное в госреестре деклараций.

Согласно сообщению, Зеленский 3 июня приобрел 100 штук гособлигаций через ОТП Банк.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги на дату приобретения собственности составила 27 345 грн.

Согласно другому сообщению, 3 июня Зеленский получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,781 млн гривень.

Напомним:

Доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили почти 23 миллиона гривен.

В июле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в 2019 году не задекларировал изменения в имущественном состоянии.

В частности, в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн.

Отмечается, что стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, поэтому Зеленский должен был сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Однако в реестр не поступали такие сообщения. В офисе президента не объяснили, почему он не задекларировал изменений.

Экономическая правда