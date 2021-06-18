Зеленский подписал указ, предусматривающий повышение "минималки" медикам

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников - надеется, что это учтут при формировании бюджета на 2022 год.

Об этом он заявил во время выступления ко Дню медика.

Он отметил, что "недопустимо, когда средняя зарплата в области здравоохранения близка к уровню средней зарплаты Украины", ведь, когда медработники спасают жизни, они "не должны думать, как выжить самим".

"Важный указ президента Украины, что имеет достаточно сложное название, но, я считаю, простую суть. Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда для медиков: не менее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала, и не менее 20 000 гривен для врачебного состава", - заявил он.

Зеленский добавил, что совместно с правительством и парламентом будут работать над тем, чтобы эти цифры не остались на бумаге, а общий бюджет здравоохранения рос. Соответственно, чтобы росли тарифы по программе медицинских гарантий.

"Сейчас правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. Я очень прошу правительство учесть эти размеры при расчетах тарифов медгарантий и формирования бюджетов ведомственных медучреждений", - резюмировал он.

Сейчас текст подписанного указа не опубликован на сайте Офиса президента.

Экономическая правда