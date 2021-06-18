В Минэкономики надеются подписать "промышленный безвиз" в этом году

До конца года соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACCA), или "промышленный безвиз", может быть подписано между Украиной и Евросоюзом.

Об этом заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал во время панели "Made in Ukraine на глобальных рынках", сообщает Правительственный портал.

Качка напомнил, что Украина уже имеет положительную оценку первого этапа оценки украинской инфраструктуры качества. В сентябре начнется второй этап оценки метрологии, то есть имплементации проанализированного украинского законодательства

"Надеюсь, к концу года мы придем к подписанию Соглашения АССА. Главный эффект будет заключаться в одном - это самая большая инвестиция в доверие к украинским производителям", - подчеркнул торгпред.

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента Евросоюза), который может получить этот сертификат.

Напоминаем:

Следующий этап подготовки соглашения о "промышленном безвизе" между Украиной и ЕС начнется в сентябре.

Согласно первого отчета экспертов миссии ЕС украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС, этот этап является весомым на пути к заключению "промышленного безвиза".

Экономическая правда