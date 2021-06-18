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"Укравтодор" одолжил 700 миллионов долларов на международных рынках

Пятница, 18 июня 2021, 09:00
 

"Укравтодор" выпустил евробонды на 700 миллионов долларов под 6,25% годовых на срок 7 лет под государственные гарантии.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Средства используют для обновление дорожной инфраструктуры.

Сообщается, что в ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 млрд долларов, что больше чем в три раза превысило запланированный объем выпуска.

Организаторами выпуска еврооблигаций стали J.P. Morgan, Dragon Capital и "Укрэксимбанк".

Экономическая правда

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Укравтодор евробонды еврооблигации

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