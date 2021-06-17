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УЕФА попросил футболистов на Евро-2020 не прятать бутылки спонсоров

Четверг, 17 июня 2021, 19:54
 

Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к 24 командам на Евро-2020 с просьбой не прятать спонсорские бутылки во время пресс-конференций - все началось с того, что Криштиану Роналду заменил бутылки с Coca-Cola на воду другого бренда.

Об этом сообщает Bloomberg.

В УЕФА отметили, что бутылки от спонсоров специально располагают на столах во время пресс-конференций и попросили их не прятать. Такая просьба стала реакцией на действия трех футболистов: Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли.

В течение недели они все прятали спонсорские бутылки с напитками из поля зрения камер, когда начинались пресс-конференции с их участием. В Союзе отметили, что эта ситуация важна, так как "доходы компаний-спонсоров важны для турнира и европейского футбола".

Все началось с Роналду, который заменил бутылку Coca-Cola на столе на бутылку воды иного бренда, который также принадлежал к группе компаний Coca-Cola. Такой жест Роналду расценили как причину падения акций Coca-Cola, но никаких доказательств связи двух происшествий нет.

Погба также возразил против зеленой бутылки пива Heineken во время интервью. Хотя оно и было безалкогольным, бутылка имеет выразительный дизайн алкогольного напитка, а Погба как мусульманин не употребляет алкоголь.

Coca-Cola и Heineken входят в число 12 крупнейших спонсоров Евро-2020, которые приносят УЕФА общий доход от турниров в размере почти 2 млрд евро (2,4 млрд долларов).

Экономическая правда

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футбол УЕФА

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