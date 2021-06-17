За 2 года количество украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, выросло на 31% – исследование
В период с 1 квартала 2019 по 1 квартал 2021 года количество украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, увеличилось на 31%, средний доход фриланс - специалиста за 2 года повысился на 18%.
Об этом свидетельствуют данные международной платежной платформы Payoneer.
"В период с 1 квартала 2019 по 1 квартал 2021 года количество украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, увеличилось на 31%. Средний доход фриланс - специалиста за 2 года повысился на 18%, а общие зачисления украинцам за этот период выросли на 55 %", - говорится в сообщении.
При этом, 54% зачислений фрилансерам концентрируется в 5 крупнейших городах Украины.
Почти четверть выплат (23%) приходится на столицу, 13% - на Харьков, по 7% - на Львов и Днепр, 5% - на Одессу.
"Если говорить о среднем доходе украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, то в 1 квартале 2021 года больше всех зарабатывали специалисты из следующих городов:
- Днепр
- Харьков
- Львов
- Киев
- Одесса.
Самый высокий средний доход у фрилансеров из Днепра - он оказался на 7% больше, чем у специалистов из Харькова. Зато разрыв между харьковчанами и львовянами незначительный - первые зарабатывают лишь на 3% больше. Если сравнивать Львов с Киевом, который на четвертой строчке, то средний доход столичных фрилансеров за январь-март 2021 был на 15% ниже", - добавили в Payoneer.
При этом, больше всего за 2 года вырос средний доход львовского фрилансера: за январь-март 2021 он заработал на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Средний доход днепровского фрилансера за тот же период вырос почти на четверть (+ 24%), одесского - на 20%, харьковского и киевского - на 6% и 5% соответственно.
В то же время прибавилось и самых фрилансеров, работающих с иностранными клиентами. Больше всего выросло их количество в Харькове и Днепре - в 1,5 раза, если сравнивать 1 квартала 2019 и 2021 годов. На треть, или на 35% больше сейчас фрилансеров в Одессе, на 23% - в Киеве, и на 12% - во Львове.
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Экономическая правда
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