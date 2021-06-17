"Райффайзен Банк Аваль" меняет название

АО "Райффайзен Банк Аваль" с 17 июня 2021 года официально меняет свое название на АО "Райффайзен Банк" с соответствующими изменениями в уставе банка и государственном реестре.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Райффайзен Банк продолжает выполнять все обязательства как правопреемник Райффайзен Банка Аваль перед клиентами и контрагентами. В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карточки или переоформлять ранее представленные документы. Банк работает в обычном режиме", - пояснили в банке.

"Название банка становится проще, как и все для наших клиентов - легкими должны быть наши продукты и сервисы.

Мы продолжаем трансформацию, это часть нашей стратегии. Двигаясь к простоте, мы подчеркиваем принадлежность банка к мощной международной финансовой группе. То есть оставаясь надежными, мы становимся проще для людей", - сказал председатель правления банка Александр Писарук.

"Группа Райффайзен Банк Интернациональ является одним из первых и крупнейших международных инвесторов на финансовом рынке Украины. Для миллионов клиентов бренд Райффайзен стал синонимом качества и надежности.

Меняя название, мы усиливаем наше присутствие на украинском рынке", - заявил председатель наблюдательного совета Райффайзен Банка Лукаш Янушевский.

АО "Райффайзен Банк" - крупнейший украинский банк с иностранным капиталом, работает на рынке с 1992 года.

С октября 2005 года банк является частью иностранной банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ (Австрия). Группе РБИ на конец марта 2021 года принадлежало 68,26% акций Райффайзен Банка, еще 30% - Европейскому банку реконструкции и развития.

Экономическая правда