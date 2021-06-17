Рада приняла за основу законопроект о страховании

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5315, который, в частности, предусматривает обновление отношений в сфере страхования и определения полномочий НБУ по осуществлению плановых мероприятий госнадзора за деятельностью страховщиков.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Документом, в частности, предлагают усовершенствовать терминологию - определить все основные понятия, касающиеся сферы страхования (страховой риск, страховой интерес, объект страхования, страховое покрытие, страховая услуга и т.д.)

Кроме этого, предусмотрено обновление подхода к лицензированию страховщиков:

новый порядок получения единой лицензии на осуществление деятельности по страхованию с возможностью ее сужения и расширения;

право страховщика предоставлять гарантии в рамках лицензии на осуществление деятельности по страхованию;

возможность лицензирования страховщика как профессионального перестраховщика на основании лицензии на осуществление деятельности по входящему перестрахованию;

переход от обязательных видов страхования к обязанности наличия заключенного договора страхования по отдельным видам деятельности.

Кроме этого, предусмотрено совершенствование требований к владельцам существенного участия страховщика:

обязательность регулярного представления и обнародования актуальной информации о структуре собственности страховщика;

введение более сущностных требований о подтверждении надлежащего финансового/имущественного состояния и деловой репутации учредителей и владельцев существенного участия страховщика;

установление принципа, согласно которому учредители страховщика и владельцы существенного участия в нем должны доказать НБУ соответствие своего финансового/имущественного состояния и деловой репутации определенным законодательством требованиям;

право НБУ требовать прекращения участия в страховщике, накладывать запрет на увеличение участия в страховщике и на отчуждение акций;

усиление ответственности за нарушение процедуры согласования приобретения существенного участия, в частности установление последствий в виде ничтожности сделки о приобретении такого участия без согласования НБУ или при наличии запрета на такое приобретение;

введение процедуры принудительного выхода из рынка по решению НБУ (с отдельными процедурами для страховщиков, имеющих обязательства по договорам страхования, и страховщиков, у которых такие обязательства отсутствуют);

Также предусматривается обязательное раскрытие страховщиком для потребителя исчерпывающих сведений об условиях договора страхования и размер страховой премии, корректной даты или периода, когда премия подлежит уплате, и последствий, если она оплачена с задержкой или вообще не оплачена.

Среди других требований также будет раскрытие стоимости страхового продукта, обязательное раскрытие размера комиссии, которая будет подлежать уплате потребителем.

Также законопроектом, в частности, предлагается: страховые компании должны раскрыть информацию о всех владельцах существенного участия и ключевых участников страховой компании, страховщики при регистрации будут предоставлять планы деятельности на три года, закон устанавливает дифференцированные подходы к размеру уставного капитала страховщиков.

Экономическая правда