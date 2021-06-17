В НБУ рассказали, планируют ли увеличивать присутствие на валютном рынке в случае ревальвации гривни

НБУ не планирует валютные интервенции вперед, ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке является амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, отвечая на вопросы журналистов.

"До 80% предложение валюты формируется отраслями, это горно-металлургический комплекс и аграрно-промышленный комплексы, последняя отрасль имеет выраженные сезонные циклы весной и осенью. Также предложение валюты увеличивается в периоды уплаты квартальных налогов - это второй месяц квартала.

Сезонные аспекты спроса на валюту также коррелируются с интенсивностью бюджетных расходов, которые обычно наращиваются до конца года. В текущем году определенное влияние на состояние валютного рынка имели отдельные бюджетные расходы в апреле - мае, в том числе связанные с закупкой вакцин", - сказал Гелетий, отвечая на вопрос ЭП, имеют ли сезонные факторы определяющее влияние на валютном рынке.

По его словам, в последние годы "эти сезонные паттерны были актуальными".

"Впрочем, иногда несезонные факторы также могут существенно нивелировать влияние сезонных. К таким относятся, например, заход и выход нерезидентов в ОВГЗ или из ОВГЗ. Например, в апреле, в периоде обострение конфликта с нашим северным соседом, нерезиденты продавали ОВГЗ и покупали большие объемы валюты, нивелировав влияние сезонного увеличения продаж валюты со стороны компаний и АПК ", - добавил заместитель главы НБУ.

В то же время на вопрос, планирует ли НБУ увеличивать свое присутствие на валютном рынке в случае дальнейшей ревальвации гривни, Гелетий ответил:

"Мы не планируем валютные интервенции заранее, это невозможно. Ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке является амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня.

С начала июня, с активизацией спроса инвесторов-нерезидентов в ОВГЗ, значительно увеличилось предложение иностранной валюты и курс стал довольно быстро ревальвировать. Именно для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ покупал валюту на межбанковском рынке".

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 27,03 гривни.

Нацбанк с 7 по 11 июня на межбанковском валютном рынке купил 375 млн долл.

Нацбанк на неделе 31 мая - 4 июня впервые с марта возобновил покупку валюты на межбанке - регулятор купил 40 млн долларов.

Нацбанк в период с 24 по 28 мая не осуществлял валютных интервенций на рынке.

В период с 17 по 21 мая Нацбанк также не покупал и не продавал валюту.

Нацбанк в период с 11 по 14 мая, как и в предыдущие 5 недель, не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Нацбанк в период с 5 по 7 мая, как и в предыдущие 4 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Нацбанк в период с 26 по 30 апреля, как и в предыдущие 3 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Нацбанк в период с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке.

5-9 и 12-16 апреля операций по покупке или продаже валюты НБУ также не совершал.

Нацбанк не будет сдерживать курс гривны, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах, заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

экономическая правда