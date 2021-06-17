Азербайджан хочет купить разработку украинской "Дии"

Азербайджан заинтересован заказать в Украине разработку мобильного приложения "Дия" для взаимодействия с госуслугами, которое в 2019 году презентовала Минцифра.

Об этом Офис президента сообщил в ответ на запрос Радио Свобода.

Отмечается, что пока неизвестно, сколько Украина может заработать на продаже.

"Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет - информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует", - сообщили в ведомстве.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что несколько стран уже заказывают в Украине концепт приложения "Дия".

Напоминаем:

НБУ урегулировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов, в частности, предоставил гражданам право при открытии счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу и свидетельство о рождении в приложении "Дия".