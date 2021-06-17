Правительственная делегация Казахстана планирует пролоббировать интересы асбестового монополиста

Казахские чиновники планируют убедить украинскую сторону снять запрет использования асбеста в производстве строительных материалов.

Об этом сообщили источники ЭП.

По словам собеседников ЭП, казахские чиновники планируют обсудить этот вопрос на анонсированном первым вице-премьером Алексеем Любченко 14-м заседании Межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 18 июня 2021 года.

По информации ЭП, лоббирование происходит в пользу российско-казахского холдинга "Kusto group", который владеет в Украине монопольным производством шиферной кровли из асбеста. Также ЭП стало известно, что в 2017 году лоббисты смогли остановить запрет использования асбеста, отменив через суд соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины.

На запрос ЭП по повестке дня заседания и составу делегаций, Министерство экономики ответило в устной форме, что эта информация не относится к публичной.

По данным источников ЭП, в заседании Комиссии планируется участие, в частности, представителей Минторга и Министерства инфраструктурного развития Казахстана и планируется встреча с первым вице-премьером Украины, министром экономики Любченко по вопросу асбеста.

В феврале 2021 года нардепы поддержали в первом чтении законопроект №4142, ст. 27 которого предусматривает установление запрета производства и использования асбеста независимо от вида, а также асбестосодержащих изделий и материалов.

В апреле глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что вопрос запрета использования асбеста оказался очень чувствительным для Казахстана.

По словам Радуцкого, посольство Казахстана направило письмо с просьбой не принимать законопроект с нормой о запрете асбеста.

"Этот закон оказался между молотом и наковальней, в частности и потому, что он наконец запрещает использование в Украине асбеста. А есть группа, которая лоббирует его сохранение", - сказал тогда нардеп.

По его словам, ко второму чтению законопроект получил около 900 поправок.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбест, а асбест - это шифер.

У нас даже есть письмо из посольства Казахстана, которое просит не принимать этот закон. Сейчас вокруг законопроекта очередная баталия - лоббисты просят предоставить переходный период, хотя еще в 2017 году был приказ Минздрава, в котором запрещалось использование асбеста, но тогда Минюст не юстовал эту норму. Максимальный переходный период, который мы можем дать - это год", - говорил в интервью "Интерфакс-Украина" Радуцкий.

Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина должна ввести запрет на использование асбеста в производстве в рамках адаптации украинского законодательства до 31 октября 2021 года (7 лет с даты подписания Договора).

Экономическая правда