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Кабмин выделил 1,2 миллиарда на закупку трамваев для Днепра и Кривого Рога

Четверг, 17 июня 2021, 09:25
КТМ-5 в Кривом Роге
КТМ-5 в Кривом Роге

Кабинет министров направил 1,2 миллиарда гривень субвенции Дорожного фонда госбюджета на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Средства в размере 1,2 млрд направляются Министерству инфраструктуры для предоставления субвенции из государственного бюджета областному бюджету Днепропетровской области на закупку новых трамваев для Днепра и Кривого Рога путем установления министерству по специальному фонду госбюджета объема расходов развития по новой бюджетной программе.

В настоящее время основу трамвайного парка Днепра составляют модернизированные трамваи "Татра", также эксплуатируются вагоны производства "Татра-Юг" и около 30 трамваев КТМ выпущенных в 90-х годах прошлого века.

Кривой Рог преимущественно эксплуатирует старые вагоны КТМ-5, а новые вагоны (7 штук модели К1 производства "Татра-Юг") последний раз закупались в 2007-2008 годы. 

Линия скоростного трамвая города в основном эксплуатирует вагоны выпуска 80-х годов.

Экономическая правда

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Днипро правительство Кабмин

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