Все разделы
Укр / Рус

Импорт нефти в Украину с начала года упал на 30%

Четверг, 17 июня 2021, 09:00
 

Украина в январе-мае 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья на 29,8% (на 186,28 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 438,87 тысячи тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

За пять месяцев импортировано сырья на 174,49 млн долларов, что на 22,7% меньше, чем в январе-мае 2020 года (225,69 млн долларов). 

Украина импортировала сырье из двух стран – Азербайджана (на 174,24 млн долларов) и Ливии (на 0,25 млн долларов).

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,96 тыс тонн нефти в Румынию на 27,13 млн долларов. Этот объем экспортировал международный трейдер Trafigura. 

Ресурс был приобретен у "Укртранснафты", которая в свою очередь купила его весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

В январе-мае 2020 года Украина не осуществляла экспорт нефти.

Напоминаем:

Правоохранители разоблачили нелегальное производство топлива из нефтепродуктов "серого импорта".

Дельцы получали часть сырья из Российской Федерации, которое в дальнейшем использовали в производстве контрафактного горючего.

Изготовленный контрафакт реализовывали на заправках в Харьковской и соседних областях.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

нефть импорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
В деле АЗС Glusco арестованы корпоративные права 28 компаний – ДФС 14 июня 2021, 13:52
Нефть поднялась в цене выше 73 долларов за баррель — впервые за 2 года 12 июня 2021, 12:15
Цены на нефть на рекордных за два года уровнях 9 июня 2021, 19:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!