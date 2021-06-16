Кабмин перераспределил деньги на обновление городской инфраструктуры

Кабинет Министров перераспределил 350 миллионов гривень на финансирование проектов по обновлению инфраструктуры водо- и теплоснабжения в регионах, которые реализуются в сотрудничестве с Международным банком реконструкции и развития.

Об этом говорится в распоряжении правительства, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на проекты развития городской инфраструктуры и мероприятия в секторе централизованного теплоснабжения Украины, развитие системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве и реконструкцию и развитие системы коммунального водного хозяйства в Черновцах.

Отмечается, что средства перераспределены за счет уменьшения объема предоставления кредита из государственного бюджета для реализации совместного с Европейским инвестиционным банком инвестиционного проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

Напоминаем:

Министерство развития общин и территорий планирует завершить совместный со Всемирным банком проект модернизации сектора водоснабжения и водоотвода до конца 2022 года.

Проект реализуется на 12 предприятиях из 11 городов Украины.

Экономическая правда