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Кабмин перераспределил деньги на обновление городской инфраструктуры

Среда, 16 июня 2021, 19:50
 

Кабинет Министров перераспределил 350 миллионов гривень на финансирование проектов по обновлению инфраструктуры водо- и теплоснабжения в регионах, которые реализуются в сотрудничестве с Международным банком реконструкции и развития.

Об этом говорится в распоряжении правительства, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на проекты развития городской инфраструктуры и мероприятия в секторе централизованного теплоснабжения Украины, развитие системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве и реконструкцию и развитие системы коммунального водного хозяйства в Черновцах.

Отмечается, что средства перераспределены за счет уменьшения объема предоставления кредита из государственного бюджета для реализации совместного с Европейским инвестиционным банком инвестиционного проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

Напоминаем:

Министерство развития общин и территорий планирует завершить совместный со Всемирным банком проект модернизации сектора водоснабжения и водоотвода до конца 2022 года. 

Проект реализуется на 12 предприятиях из 11 городов Украины.

Экономическая правда

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инфрастуктура Кабмин МБРР

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