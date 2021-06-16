НБУ разрешил открывать банковские счета за документами в "Дії"

НБУ нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов, в частности, предоставил гражданам право при открытии счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу и свидетельство о рождении в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, НБУ расширил возможности использования счетов условного хранения (эскроу).

В частности, частные нотариусы смогут открывать счет условного хранения (эскроу) для совершения нотариальных действий по принятию от должника денежной суммы долга. А бенефициары счета условного хранения (эскроу) (указанные в договоре, как получатели средств с этого счета) смогут давать указание банку для перечисления другому лицу средств с такого счета.

Также регулятор определил порядок обращения новых ценных бумаг - сберегательных сертификатов банка.

Кроме этого, регулировал вопрос открытия счетов международным организациям:

для ООН определен порядок открытия счетов;

для иностранных представительств, пользующихся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, и юридических лиц-нерезидентов уменьшен перечень документов, представляемых при открытии счетов (отменено представление копии удостоверения Министерства иностранных дел Украины об аккредитации представительства на территории Украины /копии документа, подтверждающего взятие юридического лица нерезидента на учет в соответствующем контролирующем органе в качестве плательщика единого взноса);

предоставил гражданам право при открытии счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дія".

Такие нормы предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 июня 2021 № 50 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", который вступает в силу с 16 июня 2021 года.

Экономическая правда