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"Укрзализныця" начинает вакцинацию железнодорожников от COVID-19

Среда, 16 июня 2021, 15:45
 

"Укрзализныця" начинает комплексную вакцинацию железнодорожников от COVID-19 - на первом этапе будут вакцинированы железнодорожники в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця - одна из первых государственных компаний, которая начинает массовую вакцинацию своих работников. После вакцинации в Киеве будут участвовать другие города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация железнодорожников будет проводиться вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac.

"Работники киевских подразделений АО "Укрзализныця" могут зарегистрироваться с помощью корпоративного канала информирования сотрудников АО "Укрзализныця" - цифрового ассистента "Букса. Помощник железнодорожника".

Дата и время проведения прививки будут определены после окончательного формирования списков желающих принять участие в коллективной вакцинации против COVID-19", - добавили в компании.

Экономическая правда

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Укрзализныця вакцина коронавирус

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