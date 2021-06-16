"Укрзализныця" начинает вакцинацию железнодорожников от COVID-19

"Укрзализныця" начинает комплексную вакцинацию железнодорожников от COVID-19 - на первом этапе будут вакцинированы железнодорожники в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця - одна из первых государственных компаний, которая начинает массовую вакцинацию своих работников. После вакцинации в Киеве будут участвовать другие города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация железнодорожников будет проводиться вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac.

"Работники киевских подразделений АО "Укрзализныця" могут зарегистрироваться с помощью корпоративного канала информирования сотрудников АО "Укрзализныця" - цифрового ассистента "Букса. Помощник железнодорожника".

Дата и время проведения прививки будут определены после окончательного формирования списков желающих принять участие в коллективной вакцинации против COVID-19", - добавили в компании.

Экономическая правда