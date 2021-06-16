"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда № 796/795 Днепр - Харьков до Лимана, поезд будет курсировать по новому маршруту 26, 28 июня и с 2 июля - три раза в неделю (по пятницам, субботам и воскресеньям).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Региональные экспрессы № 794/793 и № 796/795 сообщением Днепр - Харьков - Днепр с начала курсирования стали популярными среди жителей городов-миллионников и многочисленных населенных пунктов по маршруту следования. Теперь поезд № 796/795 будет отправляться из Днепра в 6:23 утра, останавливаться в Харькове в 10:22 и прибывать в Лиман в 13:11.

На удлиненном маршруте запланированы остановки на станциях Изюм и Святогорск. Обратно из Лимана поезд также будет отправляться трижды в неделю (пятница, суббота и воскресенье) в 15:27 и, остановившись в Харькове в 18:11, прибывать в Днепр в 22:10", - отметили в УЗ.

Кроме этого, упростился путь жителям Востока до Азовского моря.

"Из Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска, Барвенково к курортному Бердянску теперь можно добраться гораздо проще благодаря постепенному внедрению пересадочного сообщения. Так, из Константиновки в 19:09 отправляется пригородный поезд № 6244 Фенольная - Лозовая. До станции Лозовая он прибывает в 23:28, а уже через 10 минут, в 23:38, можно сделать пересадку на поезд № 2610 Харьков - Бердянск, прибывающий к Азовскому морю в 7:27.

Обратно после отдыха можно вернуться поездом № 262, который отправляется в 19:32 и прибывает на станцию ​​Лозовая в 3:01. И уже в 03:15 можно продолжить путешествие пригородным поездом № 6251 Лозовая - Константиновка, который прибывает в Константиновку в 7 утра", - сообщили в пресс-службе.

Экономическая правда