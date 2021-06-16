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Кабмин выделил 23 миллиона на улучшение диагностики и лечения COVID в больницах СБУ

Среда, 16 июня 2021, 14:30
 

Правительство выделило 22,9 млн грн на улучшение диагностики и лечения COVID-19 в ведомственных учреждениях здравоохранения СБУ.

Такое распоряжение принято на заседании 16 июня, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Согласно распоряжению, проведут перераспределение средств путем уменьшения расходов на сумму 22,9 лн грн по программе "Обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и деятельности органов системы СБУ" и увеличения объема расходов по программе "Медицинское обслуживание и оздоровление личного состава и содержание учреждений дошкольного образования СБУ" на такую ​​же сумму.

"Отмечается, что СБУ удалось сэкономить средства по другой бюджетной программе, поэтому их перераспределили на борьбу с COVID-19", - пояснил нардеп.

Экономическая правда

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Кабмин СБУ деньги коронавирус

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