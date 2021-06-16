Треть украинцев считает, что вмешательство государства в экономические процессы должно быть минимальным

Почти треть опрошенных украинцев считает, что вмешательство государства в экономические процессы должно быть минимальным, в то же время более половины поддерживает сдерживание потребительских цен и тарифов.

Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

Среди опрошенных почти треть (32%) считает важным для успешного развития Украины сведение к минимуму вмешательства государства в экономические процессы. Эта доля уменьшилась с 41% в 2005 году. В то же время, с этим не согласны 38%.

По пенсионному обеспечению, большинство считают, что за него должно отвечать государство (59% опрошенных), противоположную точку зрения разделяют 39%. В то же время, возложение ответственности на государство постепенно уменьшается - в прошлом соотношение составляло соответственно 65% и 32%, а в 2010 году - соответственно 79% и 19%.

Почти треть также готова платить высокие налоги, но бесплатно получать от государства определенные социальные услуги (32%). Систему уплаты низких налогов, но оплачиваемых соцуслуг, выбрали 26,5%. В прошлом году эти доли они составляли соответственно 39% и 21%.

Респонденты чаще всего (39%) называют в качестве основной помощи государства в повышении уровня жизни установление такого уровня зарплат, когда каждый работающий сможет содержать себя и свою семью на достойном материальном уровне. На субсидии указывают 23,5%.

Также большинство (62%) считают, что государство должно прежде всего способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

По трудовым правам, 65% считают, что государство должно осуществлять защиту прав наемных работников перед работодателями, и только 12% выступают за усиление прав работодателей в отношениях с наемными работниками.

57% опрошенных поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, "олигархов", 15% поддерживают ограничение вмешательства государства и выступают за то, чтобы они регулировались рынком.

"Можно говорить о том, что уровень патерналистских ожиданий среди граждан Украины за последние десятилетия снизился", - заключают в исследовании. В то же время, большинство опрошенных все же возлагают на государство ответственность за обеспечение граждан.

Экономическая правда